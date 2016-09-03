Юпп Хайнкес: "Футбольный дух куда-то исчез"

Бывший главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес посетовал на то, что в футбольном мире все потеряли терпение. По словам Хайнкеса, футбольный дух куда-то исчез.

– Вы просто посмотрите на это раздутое трансферное окно, – приводит Die Welt слова Хайнкеса. – Футбол сошел с рельс. Футбольный дух куда-то исчез. Постоянно нужно все сделать быстро-быстро и обязательно успеть – сегодня ни у кого нет терпения.

С другой стороны, и в обычной жизни сейчас все так же, как и в футболе. Если по той или ной причине нет отдачи, то следует незамедлительная реакция – это шокирует.