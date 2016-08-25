Йозеф Блаттер: "Я приму любой приговор CAS, но платеж в пользу Платини был возвратом долга"

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер в очередной раз подчеркнул, что не считает себя виновным в незаконном переводе 1,8 миллиона евро в пользу Мишеля Платини. Напомним, комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера изначально на восемь лет от футбольной деятельности, затем апелляционный комитет сократил срок дисквалификации до шести лет, но и на это решение Блаттер подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS).

– Я приму любой приговор, – цитирует Reuters Блаттера. – Потому что в футболе нужно привыкать не только к победам, но и принимать поражения. Однако это не лучший исход, я не хотел бы проиграть. Уверен, суд поймет, что платеж в пользу Платини был возвратом долга. А для нас принципиально важно возвращать долги.