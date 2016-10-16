Янник Феррейра-Карраско: "Очень рад первому хет-трику в карьере"

Полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско, ставший автором хет-трика в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (7:1) отметил, что команда показала прекрасный уровень игры. Хавбек также выразил надежду на то, что продолжит приносить пользу клубу.

– Я очень рад первому хет-трику в своей карьере, – сказал для belN Sports Феррейра-Карраско. – Надеюсь, что и в дальнейшем у меня все будет получаться. Я доволен тем, что мы сегодня выиграли. В матче с "Гранадой" команда показала отличный футбол.