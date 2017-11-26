Вячеслав Колосков: "То, что мелет Родченков – полнейшая чушь"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение по поводу обвинений информатора ВАДА Григория Родченкова в употреблении допинга российскими футболистами.
– Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга". В его списке упоминаются 34 российских игрока. Стоит ли серьезно относиться к этой информации?
– Нет, к тому не стоит относиться серьезно. У ФИФА есть своя служба допинг–контроля, свои офицеры и своя лаборатория. То, что мелит Родченков – полнейшая чушь. Не обращайте на это внимания. Не надо это муссировать, потому что это провокация, которая специально рассчитана то, что мы ввяжемся в дискуссию по теме, которой вообще нет. В футболе контроль как нигде - после каждого матча по два игрока каждой команды проходят допинг-контроль. Там специальная лаборатория. Родченков вообще не имеет отношение к этому. Мы просто видим пытку теперь еще и футбол привязать к тому, что происходит, – рассказал Колосков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
tarkys
Вячеслав сам настолько мутный, что как говорится не ему обелять
17:50
Medved.
Иуда 30 баксов отрабатывает, но сколько еще таких по всей России на эту власть работает...
16:38
takitak
Andrey6201 и Kidd не вас одних, меня тож "коробит" от таких их ошибок, будто первоклассник за них пишет.
16:33
mikeV
Жертвы ЕГЭ...
16:29
Andrey6201
Грамотеи заголовков: мелЕт, что делаЕт! Вы там из роддома сразу в СЭкс что-ли попали, недоделанные?
16:21
Kidd
мелит - закрашивает мелом, мелет - от "молоть".. Например, "молоть языком".. Ау, редакторы
16:19