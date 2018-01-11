Вячеслав Колосков: "Фанатское движение - явление, которое нигде запретить невозможно"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, комментируя заявление губернатора Калужской области о том, что фанатские футбольные движения нужно запретить, отметил, что это мнение не может быть компетентным. Также он подчеркнул, что каждый клуб несет ответственность за своих болельщиков.

– Странно, что такие заявления делает губернатор Калужской области – области, где нет большого футбола и нет никакого фанатского движения, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Видимо, он делает выводы понаслышке или по тому, что видит. Это во-первых. Во-вторых, фанатским движением у нас руководят клубы, которые за него и отвечают. И понятно, что в этой среде есть всякие люди: агрессивные, нормальные, воспитанные, невоспитанные.

И запретить ничего вообще нельзя, любой запрет приведет к вспышке негативных фанатских проявлений. Поэтому это явление, которое нигде запретить невозможно. Даже у нас, ведь в России мало зрителей ходят на футбол, а на многие клубы в основном фанаты-то и ходят, большей частью – не агрессивные.

Здесь, как всегда, есть два золотых принципа. Первый – предупредить, а второй – лечить. Предупредить можно опять же за счет активной работы с фанатскими группировками, с регистрацией их в клубах, разъяснительной и воспитательной работы, встреч с командой и так далее.А второе – это принудительные меры, выявление людей, которые допускают какие-то безобразия на трибунах и за их пределами: драки, запуск дымовых шашек и прочие нарушения. И наказание их. И стычки между группировками тоже надо выявлять заранее, для этого у нас есть правоохранительные органы. Это все пустые разговоры, мы не раз уже говорили, и не стоит к ним возвращаться, есть же закон о фанатах. И реагировать таким образом, мне кажется, не совсем правильно.

Калужский губернатор предложил запретить футбольное фанатское движение