Вячеслав Колосков: "Альтернативы Чеферину на пост президента УЕФА нет"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не сомневается, что словенец Александер Чеферин будет переизбран на пост президента УЕФА.

- Я думаю, что сейчас альтернативы Александеру Чеферину нет, - цитируют Колоскова РИА Новости. - Он компетентный человек, который много лет проработал в футболе, спокойный и уравновешенный. Надо отдать ему должное: когда он занял пост президента, то не стал устраивать ломку в УЕФА и придумал Лигу наций. Думаю, что кто-то обязательно выдвинется на выборах, но вряд ли этот человек составит конкуренцию Чеферину. Конкуренцию мог бы составить Мишель Платини, но он пока отлучен от футбола.

Выборы президента УЕФА пройдут на конгрессе организации 7 февраля в Риме. Чеферин был выбран на пост президента УЕФА в сентябре 2016 года. Его мандат заканчивается в феврале 2019 года.