Вячеслав Грозный: "Я убедил Безродного, что он – спартаковского стиля!"

Экс-тренер "Спартака" Вячеслав Грозный рассказал "СЭ" о том, с чего начиналась карьера полузащитника Артема Безродного. Бывший полузащитник "Спартака" Артем Безродный скончался сегодня в возрасте 37 лет.

– Я привел Артема Безродного в "Спартак" молодым мальчишкой. Когда он вышел на поле, то сразу стало понятно: перед нами техничный, шустрый, способный парень. Тогда ему было всего 15 лет. Изначально его привели в ЦСКА, но я убедил Артема в том, что он – спартаковского стиля и имеет хорошие перспективы. Безродный быстро адаптировался в команде.

Артем был талантливым футболистом: у него сильный удар, хороший дриблинг. Он был неординарным игроком, имел большой потенциал: он мог бы играть в европейском клубе – это мое видение, как тренера. К сожалению, у нас не получалось поддерживать отношения, профессиональная деятельность развела нас по разным сторонам. Мне сложно говорить об этом сейчас: не могу поверить, в то, что Артема больше нет. Он открытый, общительный, амбициозный, трудолюбивый, у него всегда было свое мнение, однако, он никогда не навязывал его. Безродный многого добился, но мог бы сделать еще больше. Хочется выразить соболезнования родным и близким. Светлая память.