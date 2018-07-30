Вратарь "Зенита" отдал голевую передачу в матче чемпионата Финляндии

Вратарь финского клуба "ХИК" Максим Рудаков, права на которого принадлежат "Зениту", отметился результативной передачей в матче против "Хонки" (2:1).
22-летний россиянин быстро ввел мяч в игру, выполнив передачу на половину поля соперника, чем и воспользовался его одноклубник, забивший гол.
🎥 HJK TV: Honka vs HJK– HJK Helsinki (@hjkhelsinki) 29 июля 2018 г.
0-[1] Rudakov -> ALHOOOO!!!! 🔵⚪️ #HJK #Helsinki #Veikkausliiga #OnVainYksiKlubi pic.twitter.com/3f8tZT0S1i
Рудаков выступает за "ХИК" с января 2018 года на правах аренды. В составе финской команды он провел 15 матчей.