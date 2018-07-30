Вратарь "Зенита" отдал голевую передачу в матче чемпионата Финляндии

Вратарь финского клуба "ХИК" Максим Рудаков, права на которого принадлежат "Зениту", отметился результативной передачей в матче против "Хонки" (2:1).

22-летний россиянин быстро ввел мяч в игру, выполнив передачу на половину поля соперника, чем и воспользовался его одноклубник, забивший гол.

Рудаков выступает за "ХИК" с января 2018 года на правах аренды. В составе финской команды он провел 15 матчей.