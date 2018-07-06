Власти Таиланда отказались от помощи России в спасении детей из пещеры

Российский союз спелеологов направил властям Таиланда официальное письмо с предложением о помощи в спасении юных футболистов и их тренера, оказавшихся запертыми в одной из пещер. Но получил ответ, что пока необходимости в этом нет.

- Нам сказали, что сейчас в такой помощи необходимости нет, поскольку к операции привлечены военные. Но если помощь все-таки потребуется, нам сообщат, - сказали "СЭ" в Российском союзе спелеологов.

Основную работу по спасению детей ведут спелеологи-спасатели из Австралии и Англии. (Андрей ШИТИХИН)

Ранее в ходе спасательной операции погиб аквалангист, который доставлял в пещеру кислород //

Драма в тайской пещере. Юные футболисты на грани смерти во время ЧМ-2018