Власти Таиланда отказались от помощи России в спасении детей из пещеры

Российский союз спелеологов направил властям Таиланда официальное письмо с предложением о помощи в спасении юных футболистов и их тренера, оказавшихся запертыми в одной из пещер. Но получил ответ, что пока необходимости в этом нет.
- Нам сказали, что сейчас в такой помощи необходимости нет, поскольку к операции привлечены военные. Но если помощь все-таки потребуется, нам сообщат, - сказали "СЭ" в Российском союзе спелеологов.
Основную работу по спасению детей ведут спелеологи-спасатели из Австралии и Англии. (Андрей ШИТИХИН)
Ранее в ходе спасательной операции погиб аквалангист, который доставлял в пещеру кислород //
Драма в тайской пещере. Юные футболисты на грани смерти во время ЧМ-2018
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/drama-v-tayskoy-peschere-yunye-futbolisty-na-grani-smerti-vo-vremya-chm-2018-1430774/