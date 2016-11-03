15:00 | ФУТБОЛ

Владимир Путин: "Жив, оказывается, футбол-то в России"

0
0
0
1
 
Валерий ГАЗЗАЕВ вручает имениннику из ФК "Тотем" кофту с автографом.А вы знали, что сборная России – чемпион мира по футболу?

Президент России Владимир Путин встретился с игроками красноярского "Тотема", которые стали победителями чемпионата мира среди детдомов и интернатов. В финале турнира, проходившего в Варшаве, россияне в серии пенальти одержали победу над соперниками из Франции. Глава государства предложил юным игрокам принять участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к чемпионату мира-2018.

- Меня очень радует, что у нас на таком уровне футбол развивается, - приводит официальный сайт НТВ слова Путина. - Жив, оказывается, футбол-то в России!

В ходе встречи с футболистами "Тотема" Президент России побеседовал с детьми и расспросил руководителей команды о тренировочном процессе и возрастных категориях игроков. В команде, наряду с другими ребятами, тренируются и играют 45 воспитанников детского дома и 20 детей из неблагополучных семей. 

Дополнительная информация

http://www.ntv.ru/novosti/1687976/

0
0
0
1

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

MIKE-BEST

........

15:16

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ