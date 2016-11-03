Владимир Путин: "Жив, оказывается, футбол-то в России"

Президент России Владимир Путин встретился с игроками красноярского "Тотема", которые стали победителями чемпионата мира среди детдомов и интернатов. В финале турнира, проходившего в Варшаве, россияне в серии пенальти одержали победу над соперниками из Франции. Глава государства предложил юным игрокам принять участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к чемпионату мира-2018.

- Меня очень радует, что у нас на таком уровне футбол развивается, - приводит официальный сайт НТВ слова Путина. - Жив, оказывается, футбол-то в России!

В ходе встречи с футболистами "Тотема" Президент России побеседовал с детьми и расспросил руководителей команды о тренировочном процессе и возрастных категориях игроков. В команде, наряду с другими ребятами, тренируются и играют 45 воспитанников детского дома и 20 детей из неблагополучных семей.