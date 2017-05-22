Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино во вторник в Краснодаре, где состоится заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. На заседании будет обсуждаться Национальный план борьбы с допингом в российском спорте.

- На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года, – сообщили в Кремле. Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте – о том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент ОКР, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

У Путина также запланирована встреча с президентом ФИФА Джанни Инфантино.