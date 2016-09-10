Владимир Максимов: "Бердыев спрашивал, как работать с иностранцами"

Легендарный гандбольный тренер Владимир Максимов в интервью "СЭ" рассказал о том, как Курбан Бердыев спрашивал у него совета по поводу работы с иностранными игроками. По его словам, специфика взаимодействия отличается от работы с россиянами.

– Простой пример. Наш игрок приходит на тренировку за 10-15 минут до начала, а они, дураки, за 45. Бердыев спросил, как работать с иностранцами, – отметил Максимов. – Я ему честно ответил. Сказал, что если заставишь остальных работать так же, как иностранцев, все получится. Еще рассказал историю, как у меня один аргентинец со швейцарским гражданством был в Чехове. Когда у него ребенок родился, он засобирался обратно. Я ему сказал: ты сейчас нулевой, куда ты поедешь? Там тебе – не чемпионат России. Он говорит: что делать? Я начал рассказывать. Так он два часа сидел и записывал. А через год стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата. Иностранцы все слушают, при том, что я им на плохом английском объясняю. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)