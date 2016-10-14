Виталий Мутко: "Я бы очень хотел, чтобы Россия сыграла с Бразилией в день открытия "Лужников"

Министр спорта России Виталий Мутко сообщил, что Российский футбольный союз и Бразильская конфедерация футбола рассматривают вопрос о проведении товарищеского матча национальных сборных в день открытия реконструированной арены "Лужники". Предварительные переговоры о проведении встречи Россия-Бразилия состоялись на совете ФИФА в Цюрихе.

– Я бы очень хотел, чтобы матч между Россией и Бразилией состоялся в день открытия реконструированной арены "Лужники", но пока не совсем верно говорить об этом как о случившемся факте, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – В Цюрихе мы пообщались с президентом Бразильской конфедерации футбола, есть общие намерения. Но бразильцы такие ребята, что у них лет на 5 все расписано. Завтра обменяемся мыслями по датам. В этом году у нас все распланировано, а в следующем году есть варианты двух игр в марте и двух в июне. Их мы и имеем в виду. Думаю, мы обязательно сыграем с бразильцами до 2018 года.

Большая спортивная арена "Лужники" была закрыта на реконструкцию в 2013 году для подготовки к проведению матчей финальной стадии чемпионата мира-2018. Завершение работ запланировано на второй квартал 2017 года.