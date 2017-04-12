Виталий Мутко: "Террористы хотят отметиться в футболе"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал трагедией инцидент, произошедший вчера в Дортмунде. Напомним, около автобуса с футболистами дортмундской "Боруссии" прогремела серия взрывов.

– Терроризм не имеет границ, – цитирует ТАСС Мутко. – Наше руководство говорит, что сегодня это является общей бедой. Для борьбы с ним нужно объединиться. Футбол – это самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь.

Германия – развитая страна, имеет сильнейшую систему безопасности, но вы видите, что происходит. Однако к каждому человеку не приставишь полицейского. Нам нужно обмениваться информацией о террористах, проводить профилактики. Это (произошедшее в Дортмунде) страшная вещь, трагедия.