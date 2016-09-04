12:49 | ФУТБОЛ

Виталий Мутко: "Стадион на Крестовском острове будет достроен"

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Министр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко по окончании совещания руководителей региональных федераций футбола МРО "Северо-Запад" и членов Президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга рассказал о ситуации со стадионом на Крестовском острове.  

- Как все-таки оцените ситуацию со стадионом?

- Под контролем этот стадион. Понимаю, что у нас у всех наболело с этим стадионом.  И на пару тройку лет политики мы его потеряли. Могу сказать - стадион будет достроен. Сейчас уже надо думать о других вещах: о службе эксплуатации, о первых матчах, о промоакциях. Это будет один из красивейших стадионов. Один из сложнейших инженерных сооружений - поверьте мне. Это будет уникальный стадион среди всех в России. И в хорошем месте. Если еще к концу года Западный скоростной диаметр сдадут, это будет одна из красивейших точек в Петербурге. Еще станцию метро там же в следующем голу сдадут. Одним словом, это будет серьезная спортивная, социальная точка и точка отдыха петербуржцев. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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