15:31 | ФУТБОЛ

Виталий Мутко: "Стадион "Краснодара" - лучший в Европе"

0
0
0
3

Министр спорта РФ, Виталий Мутко в ходе форума "Россия – спортивная держава" сравнил новый стадион "Краснодара" с Большим театром. По словам президента РФС, на сегодняшний день арена является лучшей в Европе.

– Прежде всего хочу поздравить всех футбольных болельщиков с открытием великолепного стадиона в Краснодаре, – отметил в эфире "Матч ТВ" Мутко. – Хочу поблагодарить Сергея Галицкого, а также власти Краснодарского края за то, что оказали содействие в строительстве арены. Этот стадион, на мой взгляд, сегодня является лучшим в Европе.

Он отличается продуманными решениями и великолепной инфраструктурой как для спортсменов, так и для зрителей. Попадая на стадион "Краснодар", как будто оказываешься в Большом театре. Вокруг арены – огромная благоустроенная территория. Рядом – футбольная академия. Уверен, через 5-7 лет эта система начнет давать свои плоды.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

честный человечишко

Расписался в собственной никчемности. Взял и прокатил лучшую арену Европы мимо чемпионата мира...

16:35

А380726

И, кстати, а чего на мир то не замахнулся?

16:13

Helicopter

А если бы Мутко и иже с ними не забрил их с ЧМ, был бы еще лучше, причем не за бюджетные деньги.

16:00

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ