Виталий Мутко: "Стадион "Краснодара" - лучший в Европе"

Министр спорта РФ, Виталий Мутко в ходе форума "Россия – спортивная держава" сравнил новый стадион "Краснодара" с Большим театром. По словам президента РФС, на сегодняшний день арена является лучшей в Европе.

– Прежде всего хочу поздравить всех футбольных болельщиков с открытием великолепного стадиона в Краснодаре, – отметил в эфире "Матч ТВ" Мутко. – Хочу поблагодарить Сергея Галицкого, а также власти Краснодарского края за то, что оказали содействие в строительстве арены. Этот стадион, на мой взгляд, сегодня является лучшим в Европе.

Он отличается продуманными решениями и великолепной инфраструктурой как для спортсменов, так и для зрителей. Попадая на стадион "Краснодар", как будто оказываешься в Большом театре. Вокруг арены – огромная благоустроенная территория. Рядом – футбольная академия. Уверен, через 5-7 лет эта система начнет давать свои плоды.