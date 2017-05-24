Виталий Мутко: "Спорт высших достижений в достаточной степени отрегулирован, но есть вопросы"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, какие темы поднимались на Совете при Президенте России по спорту. Руководитель отметил, что по итогам заседания будет разработан план реализации стратегии развития физической культуры и спорта до 2025 года.

– Совет при Президенте РФ по спорту – явление уникальное, в ходе него идет дискуссия о развитии спорта, о направлении, в котором мы движемся, – цитирует ТАСС Мутко. – Главной темой заседания стала подготовка спортивных резервов, было высказано много интересных, конструктивных предложений. Мы исходили из того, что спорт высших достижений в достаточной степени отрегулирован, но есть вопросы по обеспеченности видов спорта базами, также есть вопросы единых стандартов, поддержки талантов, системы соревнований.

Коллеги высказали свои рекомендации, сейчас мы проанализируем их, далее будет поручение Президента РФ. Мы внесем озвученные предложения на заседание правительства, будет подписано распоряжение, разработан план реализации стратегии развития физической культуры и спорта до 2025 года. Система есть, и она получит дальнейшее развитие и поддержку.