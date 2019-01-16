Виталий Мутко: "Россия обеспечена на 30-40% спортивными сооружениями"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что Россия обеспечена спортивными объектами на 30-40 процентов, но государство не испытывает проблем с футбольными полями, сообщает ТАСС.

Мутко рассказал о работе над спортивными программами и сооружениями в нашей стране на ежегодной международной научно-практической конференции в области экономики – Гайдаровском форуме.

– По футбольным полям обеспеченность в стране достаточно высокая. Но вот что касается вообще спортивных сооружений, то обеспеченность по стране 30-40 процентов, – приводит слова Мутко ТАСС.

На сегодняшний день принята национальная программа по вовлечению в спорт 55 % населения страны к 2024 году, конечно, она будет продолжаться. Строительство доступных спортивных сооружений, [сооружений] повторного применения, пропаганда здорового образа жизни. В стране люди хотят занимать спортом сами – у них потребность в этом есть. Сегодня интерес к спорту на высочайшем уровне.

Наша задача – успевать. Мы должны создать условия: скверы, парки, прокаты лыж. Второе – это отлаженная система в образовании: школа, четыре часа физкультуры. А дальше это массовость: спортивные забеги, гонки, старты.