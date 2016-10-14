Виталий Мутко: "Расширение ЧМ нужно рассматривать с точки зрения развития футбола"

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что увеличение количества участников финальной части чемпионатов мира нужно рассматривать с точки зрения развития футбола. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предлагал расширить состав команд-участниц ЧМ-2026 с 32 до 40.

– Как идея советом это поддержано, а дальше надо смотреть: обсуждалось сначала 40 команд, сейчас вдруг появляются 48, квалификационный турнир предлагается, – приводит ТАСС слова Мутко. – Надо смотреть на это и с точки зрения организаторов, и с точки зрения развития футбола. Конечно, странам, которые не могут попасть на ЧМ, это важно.