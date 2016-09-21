Виталий Мутко: "Новый глава комитета по этике будет избран после конференции РФС"

Министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что новый руководитель комитета РФС по этике будет избран после конференции организации, которая состоится 24 сентября. Ранее глава комитета Владимир Лукин сообщил, что решил подать в отставку со своего поста в РФС.

– Сейчас не будем (выбирать), после конференции, – приводит ТАСС слова Мутко. – Сейчас там нет никакой работы, надо будет посмотреть статус, в чем там проблема, какие полномочия они могут получить, чтобы быть более самостоятельными. Потому что сейчас только по просьбе РФС можно открывать дело, но в жизни надо какие-то рамки обозначать.

Ближайшее дело, которое должен рассмотреть комитет, – высказывания главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в адрес российских футбольных судей. В июне Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения.