12:47 | ФУТБОЛ

Виталий Мутко: "Не могли препятствовать Шейдаеву сменить спортивное гражданство"

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Президент РФС Виталий Мутко не мог помешать Рамилю Шейдаеву сменить спортивное гражданство с российского на азербайджанское. 20-летний нападающий, выигравший в 2013 году с юношеской сборной России чемпионат Европы, дебютировал за сборную Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Андорры.

- Вы очень правильно озабочены проблемой смены спортивного гражданства футболистами, - цитирует ТАСС Мутко. - Но задайте вопрос Шейдаеву, его родителям, почему это произошло. Мы не можем препятствовать. У нас очень многие меняют гражданство. К сожалению, это выбор людей, мы не можем их переубедить. Он сделал этот выбор вместе с родителями. Это же не как в армию призвать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3616535

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КОММЕНТАРИИ (1)
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enver

как же вам не стыдно Ув. Виталий Леонтьевич, кто как не вы отвечаете за молодое поколение спортсменов, и уж тем более футболистов,,, кто как не Вы должны создавать им условия для роста и развития, Вы должны были наблюдать за ним, ну или Ваши Помощники, а не его родители. теперь уж я точно за Газаева, хотя кого интересует мнение народа, место президента РФС уже давно занято и куплено В.Л. Мутко.

13:20

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