Виталий Мутко: "Не могли препятствовать Шейдаеву сменить спортивное гражданство"

Президент РФС Виталий Мутко не мог помешать Рамилю Шейдаеву сменить спортивное гражданство с российского на азербайджанское. 20-летний нападающий, выигравший в 2013 году с юношеской сборной России чемпионат Европы, дебютировал за сборную Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Андорры.

- Вы очень правильно озабочены проблемой смены спортивного гражданства футболистами, - цитирует ТАСС Мутко. - Но задайте вопрос Шейдаеву, его родителям, почему это произошло. Мы не можем препятствовать. У нас очень многие меняют гражданство. К сожалению, это выбор людей, мы не можем их переубедить. Он сделал этот выбор вместе с родителями. Это же не как в армию призвать.