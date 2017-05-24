Виталий Мутко: "Мы будем выдвигать в ФИФА Сорокина"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что на выборы в совет ФИФА будет выдвинут генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. Напомним, что в марте кандидатура Мутко не была допущена в совет ФИФА из-за совмещения им должностей в спорте и политике.

– Конечно, мы будем выдвигать в ФИФА Сорокина, – цитирует ТАСС Мутко. – Исполком поддержал кандидатуру Сорокина в состав совета ФИФА. Туда входят представители от континентов, не от стран.

Сейчас УЕФА имеет вакантное место в совете ФИФА, и, надеюсь, оно останется за Россией. Это уже будет реальная оценка роли России в мировом футболе. И идем по этому плану.