Виталий Мутко: "Есть договоренность сыграть со сборной Италии в ноябре 2017 года"

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Италии в ноябре 2017 года. По словам министра спорта РФ, в случае прямого попадания "Скуадры адзурры" в финальную стадию чемпионата мира-2018 встреча состоится в Италии.

– Есть договоренность сыграть в ноябре 2017 года, – сказал Мутко. – Если Италия выйдет на чемпионат мира напрямую, избежит стыков, то сыграем в Италии. Возможно, проведем ответный матч в России перед чемпионатом мира. Это может быть в июне 2018 года. (Сергей АСТАХОВ)