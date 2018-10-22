Виктория Лопырева вновь радует глаз. Только взгляните

Российская телеведущая Виктория Лопырева разместила в Инстаграме очередное откровенное фото. Посол ЧМ-2018 запечатлела себя в белом платье на фоне побережья.

Ранее Лопырева модель опубликовала не менее откровенные фото из своего отпуска.

Подписчики оставили много восторженных комментариев под постом:

"Мои глаза всегда ищут твою красоту".

"Принцесса".

"Ангел!"

"Нереальная красавица! А губки-то какие!"

"Мне очень нравится эта девушка!"

Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась. Приняла участие в церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 и жеребьевке чемпионата мира-2018, а также онеа является послом ООН в России по борьбе с дискриминацией.