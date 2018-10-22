Виктория Лопырева вновь радует глаз. Только взгляните

Российская телеведущая Виктория Лопырева разместила в Инстаграме очередное откровенное фото. Посол ЧМ-2018 запечатлела себя в белом платье на фоне побережья.
Ранее Лопырева модель опубликовала не менее откровенные фото из своего отпуска.
Подписчики оставили много восторженных комментариев под постом:
"Мои глаза всегда ищут твою красоту".
"Принцесса".
"Ангел!"
"Нереальная красавица! А губки-то какие!"
"Мне очень нравится эта девушка!"
Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась. Приняла участие в церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 и жеребьевке чемпионата мира-2018, а также онеа является послом ООН в России по борьбе с дискриминацией.
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