Вице-президент РФС Сергей Анохин: "Мутко – президент РФС. Он никуда не собирается уходить"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал, что президент РФС Виталий Мутко будет продолжать работать в Союзе и не планирует покидать свой пост, сообщает Iz.ru.

- Что имел в виду Виталий Мутко, когда говорил говорил (на конференции РФС 26 мая. – Прим. "СЭ"), что делегаты РФС могут не увидеть его через 3–4 месяца?

- Возможно, это было неправильно истолковано. Виталий Леонтьевич всегда любит говорить от сердца. Наверное, через 3–4 месяца у него будет много задач и обязанностей, связанных с основной работой. Но я уверен, что он продолжит работать в футболе и помогать ему. Хочу всем напомнить, что Мутко — президент РФС. Действующий президент. Он никуда не собирается уходить.

Мутко был президентом РФС дважды. С 2005-го по 2009-й и с 2015-го на настоящее время.