Вице-губернатор Краснодарского края подчеркнул, что регион готов принять финалы еврокубков

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда подчеркнул, что регион готов к тому, чтобы принять финальные матчи еврокубков. По его словам, для этого в регионе есть вся необходимая инфраструктура.

Стадион "Краснодар", вмещающий 34 с небольшим тысячи зрителей, был открыт осенью 2016 года. Стадион "Фишт" в Сочи, вмещающий 40 тысяч зрителей, после реконструкции будет открыт 28 марта 2017 года.

- Мы будем только рады, если какие-то международные матчи или крупные турниры пройдут на стадионах "Краснодар" или "Фишт", - приводит "Р-Спорт" слова Долуды. - Мы абсолютно к этому готовы. Тем более на Кубани очень любят футбол.

Также руководитель отметил, что в Сочи есть база для проведения еще одних Олимпийских игр. По его словам, абсолютно все объекты зимних Игр-2014 функционируют в полном объеме.

- База для этого есть, - сказал Долуда, отвечая на вопрос, сможет ли Сочи принять еще одну Олимпиаду. - Все объекты построены основательно, фундаментально. Ничего с ними ни за пять, ни за десять лет не случится. Поэтому, если в будущем будет принято такое решение, конечно, мы будем только рады этому.

Во-первых, абсолютно все объекты функционируют. Ни один не законсервирован. Там, где проходили соревнования по конькобежному спорту, сейчас большим теннисом занимаются детишки. Имеется, если не ошибаюсь, восемь теннисных кортов. Там был матч Кубка федерации между сборными России и Германии. Объект постоянно в движении, как муравейник. На "Большом" играет ХК "Сочи".

На "Фиште" будет футбол. Там, где были соревнования по керлингу, они же и проводятся. На "Айсберге" постоянно проводится ледовое шоу Ильи Авербуха, и там же открыт центр фигурного катания Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Если не ошибаюсь, там занимаются 270 детей, проживающих в Сочи. "Роза-Хутор" является горнолыжным курортом, совсем недавно там, в том числе, проходили Всемирные военные игры. Биатлонная и санно-бобслейная трассы у нас также не заморожены. Хотя то, что не провели там чемпионат мира, конечно, расстраивает.

Допустим, площадка для керлинга находится в частном владении. "Айсберг" - на балансе Минспорта. "Шайба" - это центр детского творчества. "Роза-Хутор" тоже в частных руках. "Лаура" - "Газпром". Но самое главное, что все функционирует.