Веа и Винисиус – в списке лучших молодых игроков европейских лиг

Портал Goal составил список из 15 лучших игроков в возрасте не старше 21 года, которые выступают в пятерке лучших европейских чемпионатов. В этот список вошли нападающий "ПСЖ" Тимоти Веа и форвард "Реала" Винисиус Жуниор.

Полностью список выглядит следующим образом:

Муса Барроу (нападающий, "Аталанта"), Йосип Брекало (полузащитник, "Вольфсбург"), Андреа Фавилли (нападающий, "Дженоа"), Фил Фоден (полузащитник, "Манчестер Сити"), Виллем Геббельс (нападающий, "Монако"), Маттео Гендузи (полузащитник, "Арсенал"), Горка Гурусета (нападающий, "Атлетик"), Кай Хаферц (полузащитник, "Байер"), Каллум Хадсон-Одои (полузащитник, "Челси"), Арне Майер (полузащитник, "Герта"), Лаутаро Мартинес (нападающий, "Интер"), Мартен Терье (нападающий, "Лион"), Ферран Торрес (нападающий, "Валенсия"), Винисиус Жуниор (нападающий, "Реал") и Тимоти Веа (нападающий, "ПСЖ").

Отметим, что в этот список не вошел ни один вратарь и ни один защитник. Девять позиций в списке заняли нападающие, остальные шесть – полузащитники.