Валерий Карпин: "Завел аккаунт в твиттере, потому что много фейков, пишущих всякую ерунду"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул в интервью "СЭ", что завел страницу в твиттере, потому что многие пишут в социальной сети странные вещи, представляясь его именем. Он подчеркнул, что получил представление о том, что это такое и как работает.

– Вы появились в твиттере. Зачем? - вопрос Карпину.

– Разговаривали с журналистом Нобелем Арустамяном о том, что это такое, как работает. Решил завести аккаунт, потому что много фейков, пишущих всякую ерунду. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Карпина