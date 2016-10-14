17:31 | ФУТБОЛ

Валерий Карпин зарегистрировался в твиттере

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Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин зарегистрировался в социальной сети твиттер. Также Карпин подписался на твиттер обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера.

"Всем привет, Нобель Арустамян убедил завести твиттер! Надеюсь, что не буду плеваться и сожалеть об этом решении!", – написал Карпин в своей первой записи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andre_Saratov

Жизнь потихоньку налаживалась.

18:05

Торкве Мада

Валера, твитим!

17:59

детлеф

Нобель посоветовал искать работу через твиттер.

17:39

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