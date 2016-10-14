Валерий Карпин зарегистрировался в твиттере

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин зарегистрировался в социальной сети твиттер. Также Карпин подписался на твиттер обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера.

"Всем привет, Нобель Арустамян убедил завести твиттер! Надеюсь, что не буду плеваться и сожалеть об этом решении!", – написал Карпин в своей первой записи.