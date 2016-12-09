Валерий Газзаев: "Только игры с самыми сильными командами Южной Америки и Европы помогут оценить, на каком уровне находится наша сборная"

Депутат и прославленный тренер Валерий Газзаев сегодня выступил с десятиминутным заявлением по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам перед коллегами по Государственной Думе. Среди прочего Газзаев призвал РФС тщательнее выбирать соперников, чтобы лучше подготовить национальную команду в ЧМ-2018.

– В заключение выскажу несколько слов о ситуации в отечественном футболе, – сказал Газзаев. – 26 ноября состоялась жеребьевка Кубка конфедерации. Уже через полгода в нашей стране пройдет генеральная репетиция перед чемпионатом мира, а через полтора года состоится само первенство планеты. В каком состоянии Россия подходит к этим турнирам – вопрос. Мы знаем, что есть проблемы, связанные со строительством стадионов и других объектов инфраструктуры, которые появляются то в одном, то в другом городе. Однако очень надеемся, что все будет построено в срок. Наша страна всегда брала на себя обязательства и всегда их выполняла. Примером тому является и Олимпиада в Сочи. А достойных выступлений и результатов национальной сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира, к сожалению, пока нет. После провала чемпионата мира 2016 года наша команда провела пять контрольных матчей.

К сожалению, пока позитивных перспектив в улучшении качестве игры мы не видим. Более того, в поединках со слабыми соперниками, такими как Катар, Гана, Коста-Рика, Румыния, нет возможности полноценно оценить уровень кандидатов в национальную сборную и, естественно, уровень нашей национальной команды. Поэтому только контрольные игры с самыми сильными командами Южной Америки и Европы помогут оценить, на каком уровне находится наша национальная сборная.

В последние годы отсутствие результатов, низкое качество футбола в исполнении нашей национальной команды откровенно разочаровывают. К сожалению, вектор развития футбола, предложенный Российским футбольным союзом, завел нас в тупик. А что такое тупик? Это, когда у тебя все есть, но ничего нет. Лучшее тому подтверждение – слова Президента страны: я давно не видел у сборной России по футболу красивой игры. Я думаю, что под этой фразой может подписаться каждый из нас.

Сегодня футбол России находится в фазе застоя, и это за 1,5 года до чемпионата мира-2018. Динамика в его развитии близка к нулевым показателям, столь жесткая оценка – это сумма профессиональных мнений, к которым нельзя не прислушиваться. Этот факт является, на мой взгляд, одной из ключевых проблем, тормозящих процесс развития футбола в нашей стране.

Поэтому без структурных реформ, без кадровых решений и реорганизации всего нашего футбола нам просто не обойтись. Спасибо вам большое за внимание.