Валерий Газзаев: "Президент РФС должен был уйти после провала на Евро, но ему, видимо, министр спорта запретил"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы организации, подчеркнул, что в обороне сборной есть кому играть, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.
– Чемпионат мира все ближе. А мы до сих пор не понимаем, кто может заменить Игнашевича и Березуцких. Когда президент РФС заявляет, что у нас "такого уровня игроки", значит, он не понимает футбол. Игроки хорошие, просто с ними надо работать, заниматься. Нельзя всю вину сваливать на них. И не только Слуцкий должен был писать заявление после провала, но и президент РФС. Однако ему, видимо, министр спорта запретил.
Russian Hippie
Как-то не по-современному сказал. Нельзя так
14:48 25 августа
Ment Ali
Зачётная шутка! )))
14:40 25 августа
ALEX Spartacus
Красиво сказал, молоток!
14:18 25 августа
ЛокоМотив
Валерий Георгиевич,на Украине футбол загибается,в Монголии его ваще нет,организуйте им совместный чемпионат,поднимите футбол и УМОЛЯЮЮЮЮЮ,не лезьте в Российский
13:32 25 августа
Igrok Igorek
После провала и развала "Алании" ее президент и ее же бывший главный тренер, кавказец по совместительству, должен был смыть этот позор сами знаете чем, а не чесать языком налево и направо, как женщина...
13:22 25 августа