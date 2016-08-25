Валерий Газзаев: "Президент РФС должен был уйти после провала на Евро, но ему, видимо, министр спорта запретил"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы организации, подчеркнул, что в обороне сборной есть кому играть, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Чемпионат мира все ближе. А мы до сих пор не понимаем, кто может заменить Игнашевича и Березуцких. Когда президент РФС заявляет, что у нас "такого уровня игроки", значит, он не понимает футбол. Игроки хорошие, просто с ними надо работать, заниматься. Нельзя всю вину сваливать на них. И не только Слуцкий должен был писать заявление после провала, но и президент РФС. Однако ему, видимо, министр спорта запретил.