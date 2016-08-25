13:08 25 августа | ФУТБОЛ

Валерий Газзаев: "Президент РФС должен был уйти после провала на Евро, но ему, видимо, министр спорта запретил"

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Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы организации, подчеркнул, что в обороне сборной есть кому играть, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Чемпионат мира все ближе. А мы до сих пор не понимаем, кто может заменить Игнашевича и Березуцких. Когда президент РФС заявляет, что у нас "такого уровня игроки", значит, он не понимает футбол. Игроки хорошие, просто с ними надо работать, заниматься. Нельзя всю вину сваливать на них. И не только Слуцкий должен был писать заявление после провала, но и президент РФС. Однако ему, видимо, министр спорта запретил.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Russian Hippie

Как-то не по-современному сказал. Нельзя так

14:48 25 августа

Ment Ali

Зачётная шутка! )))

14:40 25 августа

ALEX Spartacus

Красиво сказал, молоток!

14:18 25 августа

ЛокоМотив

Валерий Георгиевич,на Украине футбол загибается,в Монголии его ваще нет,организуйте им совместный чемпионат,поднимите футбол и УМОЛЯЮЮЮЮЮ,не лезьте в Российский

13:32 25 августа

Igrok Igorek

После провала и развала "Алании" ее президент и ее же бывший главный тренер, кавказец по совместительству, должен был смыть этот позор сами знаете чем, а не чесать языком налево и направо, как женщина...

13:22 25 августа

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