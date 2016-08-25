12:24 25 августа | ФУТБОЛ

Валерий Газзаев: "Предлагаю объединить управление премьер-лигой и первым дивизионом под единым названием РФЛ"

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Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы организации, рассказал о своих планах по реформированию российского футбола, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Предлагаю объединить управление премьер-лигой и первым дивизионом под единым названием РФЛ – Российская футбольная лига. А команды второго дивизиона получат полупрофессиональный или любительский статус. Профессиональных клубов будет 54 – 18 в премьер-лиге и 36 в первом дивизионе, разбитом на три группы по территориальному принципу. По той же системе устроен футбол в Германии, Испании, Франции.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Nika11

Замечательная идея,тем более эта схема работает в футбольных странах

15:50 25 августа

arbitr

Правильное объединение! Не нужны футболу прядкины и ефремовы! Но ПФЛ сохранить обязательно, как класс!

13:33 25 августа

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