Валерий Газзаев: "Предлагаю объединить управление премьер-лигой и первым дивизионом под единым названием РФЛ"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы организации, рассказал о своих планах по реформированию российского футбола, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Предлагаю объединить управление премьер-лигой и первым дивизионом под единым названием РФЛ – Российская футбольная лига. А команды второго дивизиона получат полупрофессиональный или любительский статус. Профессиональных клубов будет 54 – 18 в премьер-лиге и 36 в первом дивизионе, разбитом на три группы по территориальному принципу. По той же системе устроен футбол в Германии, Испании, Франции.