Валерий Газзаев: "Нужно поэтапно увеличивать стоимость телевизионных прав"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы организации, рассказал, что знает медиахолдинги, которые готовы поддержать развитие футбола в России, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Нет иного пути, кроме как поэтапно увеличивать стоимость телевизионных прав. Так устроен весь мировой футбол. Когда к футболу падает интерес, крупные корпорации тоже перестают проявлять внимание. Я знаю крупные компании и медиахолдинги, которые готовы поддержать РФС и развитие футбола в нашей стране.