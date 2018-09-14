В Зеленограде юношу насмерть задавило футбольными воротами

В Зеленограде произошла трагедия: во время игры в футбол ворота упали на юношу и задавили его насмерть. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

- Вечером 14 сентября на стадионе в Зеленограде молодые люди играли в футбол, - цитирует Иванову ТАСС. - В перерыве игры 18-летний юноша повис на воротах, которые впоследствии на него же и упали. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. По предварительным данным, стадион не эксплуатировался.