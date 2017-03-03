В юношеском футболе будет использоваться временное наказание за желтую карточку

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на общем собрании одобрил идею введения временного наказания за желтую карточку в юношеском и массовом футболе, а также в соревнованиях по футболу среди людей с ограниченными возможностями. Об этом в своем "Твиттере" сообщил корреспондент BBC Ричард Конвэй. Также были одобрены обратные замены.

Breaking: Football's lawmakers approve sin bins for yellow card offences in youth, grassroots and disability football. – Richard Conway (@richard_conway) 3 марта 2017 г.