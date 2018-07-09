В Таиланде возобновили операцию по спасению юных футболистов

В Таиланде возобновлена операция по спасению игроков юношеской футбольной команды и их тренера, которые не смогли выбраться из пещеры. Как сообщает Bangkok Post, спасатели возобновили работы в 11 утра по местному времени.

Ранее стало известно, что четверых детей удалось поднять на поверхность. Это Монхкхол Бунпрям (13 лет), Праджак Сутхам (14 лет), Наттавут Тхакамсай (14 лет) и Пипат Бодху (15 лет), который не входил в состав команды, а просто отправился в пещеру с другом.

После встречи с родственниками дети были отправлены в больницу. Угрозы их жизни нет. В пещере остаются восемь детей и тренер.

8 июля началась операция по спасению 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренера юношеской футбольной команды из заблокированной пещеры. Команда пропала 23 июня, после чего в результате поисков выяснилось, что они не могут выбраться из пещеры.