13:21 | Футбол

В Таиланде возобновили операцию по спасению юных футболистов


В Таиланде возобновлена операция по спасению игроков юношеской футбольной команды и их тренера, которые не смогли выбраться из пещеры. Как сообщает Bangkok Post, спасатели возобновили работы в 11 утра по местному времени.

Ранее стало известно, что четверых детей удалось поднять на поверхность. Это Монхкхол Бунпрям (13 лет), Праджак Сутхам (14 лет), Наттавут Тхакамсай (14 лет) и Пипат Бодху (15 лет), который не входил в состав команды, а просто отправился в пещеру с другом.

После встречи с родственниками дети были отправлены в больницу. Угрозы их жизни нет. В пещере остаются восемь детей и тренер.

8 июля началась операция по спасению 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренера юношеской футбольной команды из заблокированной пещеры. Команда пропала 23 июня, после чего в результате поисков выяснилось, что они не могут выбраться из пещеры.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/news/v-peschere-esche-vosem-detey-i-trener-v-tailande-dolzhny-vozobnovit-spasatelnuyu-operaciyu-1432819/

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