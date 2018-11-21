В состав КДК РФС могут войти сотрудники МВД

Председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин сообщил, что их орган намерен рекомендовать исполкому РФС ввести в состав Контрольно-дисциплинарного комитета сотрудников МВД. По его словам, представители правоохранителей нужны в составе КДК, чтобы оперативно реагировать на нарушения законов болельщиками на стадионах и вне его.

- Недавно состоялось заседание нашего комитета, на нем мы дали рекомендацию Контрольно-дисциплинарному комитету РФС давать максимально жесткую оценку провинившимся на стадионе и вне его – сказал Маркин. - Кроме того, наш комитет будет рекомендовать исполкому РФС ввести в состав КДК сотрудников МВД, у которых есть более широкий арсенал средств для привлечения хулиганов к административным и уголовным наказаниям. На сегодняшний день в составе комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками есть сотрудники МВД, нужны они и в КДК. (Андрей Сизякин)