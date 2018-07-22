16:06 | Футбол

В сети активно обсуждают туалет для болельщиков без комплексов на стадионе "Динамо"

Писсуары на 15-м секторе стадиона минского "Динамо" расположены уж очень близко друг к другу. Фото www.nn.by
Писсуары на 15-м секторе стадиона минского "Динамо" расположены уж очень близко друг к другу. Фото www.nn.by

Интернет-пользователи активно обсуждают стадион минского "Динамо", открытого 21 июня после реконструкции. Дело в том, писсуары на 15-м секторе арены расположены уж очень близко друг к другу. Интернет-пользователи шутят, что таким туалетом будут пользоваться только очень раскрепощенные молодые люди.

Ситуацию прокомментировал директор стадиона Василий Алексеенко.

- Это "Минскпроект", звоните им. Мы сами до таких тонкостей не дошли только потому, что пока у меня были другие, более стратегические претензии, - отметил Алексеенко. - А то, что они так поставили... Буду обращаться к "Минскпроекту" - пусть исправляют, если посчитали это таким умным! Я сам это видел. Так и есть, я согласен полностью, что это неправильно.

Я посмотрю все мужские туалеты, комплекс не маленький, не во всех туалетах был, скажу честно. Конкретно это – 15-й сектор, я сходил в этот сектор и посмотрел, что в интернете поставили. Поэтому будем реагировать, пусть меняют проектное решение и исправляют недостатки.

 

Дополнительная информация

https://nn.by/?c=ar&i=212989

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