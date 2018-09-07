В России официально создан оргкомитет Евро-2020

По данным "СЭ", в России был зарегистрирован организационный комитет российской части чемпионата Европы 2020 года. Он создан для организации проведения четырех матчей Евро в Санкт-Петербурге – трех игр группового этапа, а также четвертьфинальной встречи.

Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут в 12 городах из разных стран на 12 стадионах. В России игры состоятся на стадионе "Санкт-Петербург". В финальной части ЧЕ-2020 примут участие сразу 24 национальные команды.

В мае и.о. президента РФС Александр Алаев сообщал, что руководить организационным комитетом Евро-2020 будет генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. (Александр РОГУЛЕВ)