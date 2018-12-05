В пожаре погибла жена воспитанника красноярского футбола Вадима Попова

В семье бывшего защитника казанского "Рубина" Вадима Попова произошла трагедия. В его доме случился пожар, в котором погибла его жена. Об этом сообщил официальный твиттер футбольного клуба "Енисей".

Также сгорели сам дом, машина и все документы экс-футболиста. Сам Попов успел спастись, но получил ожоги. Футбольный клуб "Енисей" опубликовал реквизиты банковской карты сестры Попова Елены Николаевны, куда можно переводить средства пострадавшему: 639 002 319 048 764 671.

Вадим Попов в годы своей игровой карьеры, которая продолжалась с 1976 по 1998 годы, отметился выступлениями за красноярский "Металлург", казанский "Рубин" и другие клубы Советского Союза.