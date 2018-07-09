В пещере еще восемь детей и тренер. В Таиланде должны возобновить спасательную операцию

Сегодня в Таиланде должна возобновиться спасательная операция. В пещере, где ранее застряла юношеская футбольная команда, остаются восемь детей и тренер.

Накануне на поверхность удалось поднять четверых детей. Это Монхкхол Бунпрям (13 лет), Праджак Сутхам (14 лет), Наттавут Тхакамсай (14 лет) и Пипат Бодху (15 лет), который не входил в состав команды, а просто отправился в пещеру с другом.

После встречи с родственниками дети были отправлены в больницу. Ранее стало известно, что спасательная операция по спасению была приостановлена до утра.

8 июля началась операция по спасению 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренера юношеской футбольной команды из заблокированной пещеры. Команда пропала 23 июня, после чего в результате поисков выяснилось, что они не могут выбраться из пещеры.