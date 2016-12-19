В Москве прошел первый в 2016 году семинар по допингу в футболе

В Черкизове, в центре "Локо-Спорт" состоялся семинар для тренеров, врачей и футболистов по антидопинговому обеспечению тренировочного процесса и соревновательной деятельности, сообщает пресс-служба "Локомотива". В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с одной из главных проблем в мире спорта – допинговой угрозой. В число участников форума вошли представители ЦСКА, "Анжи", "Динамо" и сборной России.

– Подобная встреча на базе Академии клуба состоялась впервые, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова заместителя директора академии клуба по медицинской части Сергея Микушина. – Сегодня не только врачи, но и тренеры должны быть в курсе, какие препараты принимают их спортсмены. Ведь список запрещенных веществ регулярно пополняется. Мы надеемся, что на этом подобные встречи не закончатся – будем и дальше подбирать актуальные для слушателей темы.