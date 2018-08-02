В Москве осудили полицейских, избивших тренера "Торпедо" Нагдалиева

Таганский районный суд Москвы приговорил к тюремным срокам бывших полицейских Алексея Бурулько и Николая Первакова по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК), сообщает "Новая газета". Они признаны виновными в избиении тренера женского футбольного клуба "Торпедо" Фаига Нагдалиева.

Бурулько приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, Первакова – к трем годам и девяти месяцам колонии.

Инцидент с участием полицейских произошел в августе 2016 года. По словам тренера Нагдалиева, он увидел у метро "Таганская" группу курящих людей, причем некоторые из них были в полицейской форме. Он сделал замечание курящим, добавив, что те совершают административное правонарушение, после чего между ними завязалась перепалка.

Нагдалиев пытался снять инцидент на камеру телефона, но был избит полицейскими. В результате Фаигу были причинены: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ссадины, кровоподтеки и ушибы.