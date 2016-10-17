13:45 | ФУТБОЛ

В Голландии решили отказаться от искусственных полей

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Искусственные поля Голландии перестанут использоваться для игры в футбол в связи с угрозой онкологических заболеваний, сообщает Telegraph. Ранее в эфир голландского телевидения вышел документальный фильм, рассказывающий о том,что синтетическое покрытие небезопасно для здоровья.

По данным издания, родители воспитанников академии "Аякса" получили письмо, в котором сообщается, что искусственные газоны для игры в футбол больше не будут использоваться для занятий. Главную опасность представляет резиновая крошка, изготавливающаяся из переработанных автомобильных покрышек. Резина - важная составляющая искусственных полей - содержит токсичные вещества, вызывающие развитие онкологических заболеваний.

В чемпионате Голландии на полях с искусственным покрытием выступают 6 клубов. В чемпионате России домашние матчи на искусственных полях проводят "Уфа", "Амкар" и "Оренбург".
 

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