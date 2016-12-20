09:03 | ФУТБОЛ

В Гане неизвестные ограбили экс-игрока "Амкара"

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Бывший нападающий "Амкара" Патрик Твумаси, в настоящее время выступающий за "Астану", подвергся вооруженному ограблению в Гане. Неизвестные забрали у футболиста крупную сумму денег, направив на его семью пистолет. В настоящее время полиция проводит расследование по данному делу.

– Они направили пистолет на меня и мою семью, – приводит Ghanasportsonline.com слова Твумаси. – Мне ничего не оставалось, кроме как позволить им взять то, что они хотят. Грабители угрожали убить мою семью и унесли все деньги, которые у нас были.

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