В Гане неизвестные ограбили экс-игрока "Амкара"

Бывший нападающий "Амкара" Патрик Твумаси, в настоящее время выступающий за "Астану", подвергся вооруженному ограблению в Гане. Неизвестные забрали у футболиста крупную сумму денег, направив на его семью пистолет. В настоящее время полиция проводит расследование по данному делу.

– Они направили пистолет на меня и мою семью, – приводит Ghanasportsonline.com слова Твумаси. – Мне ничего не оставалось, кроме как позволить им взять то, что они хотят. Грабители угрожали убить мою семью и унесли все деньги, которые у нас были.