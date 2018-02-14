В четверг пройдет жеребьевка шестого сезона "Футбол для дружбы"

Шестой сезон Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" пройдет в Москве с 15 февраля по 15 июня. Организатором проекта является ПАО "Газпром" – официальный партнер ФИФА и чемпионата мира-2018 в России.

Открытая жеребьевка, в ходе которой будет определен состав стран сборных 2018 года, а также игровые позиции для представителей стран и регионов-участников, состоится в Москве 15 февраля в 18.00. Трансляция пройдет здесь. Запись трансляции будет доступна на официальной странице "Футбол для Дружбы" на канале Youtube.

В церемонии открытой жеребьевки "Футбола для Дружбы"-2018 примут участие юные футболисты прошлых сезонов проекта и представители Международного пресс-центра проекта.

Следующий этап программы начнется 16 февраля – это индивидуальный отбор игроков в рамках "Эстафеты дружбы". Международный организационный комитет программы "Футбол для дружбы" совместно с национальными федерациями футбола выберут юных футболистов, которые представят свои страны в этом году. Команды по шесть человек будут сформированы из 12-тилетних мальчиков и девочек, в том числе с ограниченными возможностями. Их имена объявят 25 апреля в Международный день футбола и дружбы.

С 8 по 15 июня 2018 года в Москве пройдут финальные мероприятия шестого сезона программы "Футбол для дружбы", в которых примут участие 1450 детей и их сопровождающих из 211 стран и регионов мира.

В завершение программы участники Форума посетят матч открытия чемпионата мира на стадионе "Лужники".