Усэйн Болт подписал контракт с футбольной командой

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт заявил, что он подписал контракт с футбольной командой.

"Я подписал контракт с футбольной командой! С какой именно? Узнаете 27 февраля", - написал на своей странице в Твиттере Болт.

Напомним, что Болт ранее уже неоднократно говорил, что хочет сыграть за футбольный клуб, а в 2011 году заявил, что мечтает после завершения карьеры легкоатлета подписать контракт с любимым "Манчестер Юнайтед".