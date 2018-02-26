Усэйн Болт подписал контракт с футбольной командой

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт заявил, что он подписал контракт с футбольной командой.
"Я подписал контракт с футбольной командой! С какой именно? Узнаете 27 февраля", - написал на своей странице в Твиттере Болт.
Напомним, что Болт ранее уже неоднократно говорил, что хочет сыграть за футбольный клуб, а в 2011 году заявил, что мечтает после завершения карьеры легкоатлета подписать контракт с любимым "Манчестер Юнайтед".
I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x– Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 февраля 2018 г.
AZ
Куда там Леня перешел, в Витесс? Будет кричать: "Уса беги, Уса давай!"
00:32
Makedonsky
твенте?
00:23
KuziakaPm
Судя по объявлению бомжей, они пытаются попиариться за его счёт.
00:11
баламошка
Удачи молнии! Пусть побегает в своё удовольствие.
00:09