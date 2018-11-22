Усейн Болт не перейдет в "Сивасспор"

"Сивасспор" не проводил переговоры с Усэйном Болтом о переходе в команду, сообщает ТАСС. Вице-президент турецкого клуба Ердал Сарилар заявил, что восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике их не интересует

– Вся эта информация беспочвенна, – приводит слова Сарилара ТАСС. – Мы не команда по легкой атлетике и в Болте не заинтересованы. Если бы это было правдой, мы бы сами об этом заявили.

Сообщалось, что "Сивасспор" хочет подписать контракт на полгода с Болтом в зимнее трансферное окно.

Ранее Болт тренировался в австралийском клубе "Сентрал Кост Мэринерс", где сыграл в одном товарищеском матче против "Макартур Саут Вест Юнайтед" (4:0) и отметился дублем. Тем не менее, 32-летний спортсмен не смог подписать контракт с клубом.

Появлялась информация, что Болт ведет переговоры с мексиканским "Дорадос", который тренирует Диего Марадона.