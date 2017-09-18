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11:13 | Футбол

Умер бывший защитник тбилисского "Динамо" Зураб Соткилава

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Сегодня на 81-м году жизни после продолжительной болезни умер оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. Соткилава начинал свою карьеру как футболист, с 1955 по 1959 год играл за тбилисское "Динамо", в составе которого в 1959 году стал бронзовым призером чемпионата СССР. Он также был капитаном молодежной сборной Грузии. В 1959 году Соткилаве пришлось завершить спортивную карьеру после полученных тяжелых травм.

Памяти Зураба Соткилавы

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Dennis-Ber

надо помянуть обязательно.... хороший человек ушёл!

12:18

Felix BARSA

Царствие небесное!

12:15

Igrok Igorek

Есть люди, про которых хочется вспоминать только хорошее. Дай Бог ему там...

11:56

Мамелюк

Светлая память!

11:41

otradny

Светлая память!

11:28

30 лет за ЦСКА!

Светлая память...

11:21