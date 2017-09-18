Умер бывший защитник тбилисского "Динамо" Зураб Соткилава

Сегодня на 81-м году жизни после продолжительной болезни умер оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. Соткилава начинал свою карьеру как футболист, с 1955 по 1959 год играл за тбилисское "Динамо", в составе которого в 1959 году стал бронзовым призером чемпионата СССР. Он также был капитаном молодежной сборной Грузии. В 1959 году Соткилаве пришлось завершить спортивную карьеру после полученных тяжелых травм.
Dennis-Ber
надо помянуть обязательно.... хороший человек ушёл!
12:18
Felix BARSA
Царствие небесное!
12:15
Igrok Igorek
Есть люди, про которых хочется вспоминать только хорошее. Дай Бог ему там...
11:56
Мамелюк
Светлая память!
11:41
otradny
Светлая память!
11:28
30 лет за ЦСКА!
Светлая память...
11:21