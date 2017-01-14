УЕФА включил Лобановского в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола

УЕФА составил список из десяти тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола с момента основания организации в 1954 году. В число выдающихся наставников вошел бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский.

Также в списке – Браян Клаф ("Ноттингем Форест"), Йохан Кройф ("Аякс", "Барселона"), Висенте дель Боске ("Реал", сборная Испании), Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед"), Эленио Эррера ("Барселона", "Атлетико", "Интер", "Рома"), Удо Латтек (ФРГ, "Бавария", "Барселона"), Ринус Михелс ("Аякс", "Барселона", сборная Голландии), Жозе Моуринью ("Порту", "Челси", "Реал", "Интер", "Манчестер Юнайтед"), Арриго Сакки ("Милан", сборная Италии, Атлетико").